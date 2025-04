Tiago Almeida estreia esta terça-feira, dia 22 de abril, um novo podcast. O humorista, que faz também parte de "Palácio da Ajuda", com Luana do Bem e Guilherme Ludovice, anunciou o novo projeto na sua conta no Instagram.

"Chama-se 'Intrusivos' e estreia hoje às 19h00 no meu canal de Youtube", escreveu. "Convidei amigos e conhecidos para falarmos sobre pensamentos intrusivos e coisas que fazemos, mas temos vergonha de admitir", explicou Tiago Almeida.

O primeiro convidado de "Intrusivos" é Miguel Luz, que editou recentemente o disco "Ganga Com Ganga".

Além de "Palácio da Ajuda", Tiago Almeida é autor do podcast "Fora da Lei" (todas as segundas-feiras) e faz parte de "Jogo pelo Jogo" (todas as terças-feiras), com Tomás da Cunha e Vasco Elvas.