Tiago Nacarato anunciou esta quinta-feira os convidados do concerto de celebração do seu álbum de estreia, "Lugar Comum". O espetáculo, marcado para o dia 25 de novembro, na Casa da Música, no Porto, vai contar com a participação especial de Salvador Sobral, Ana Bacalhau e Bárbara Tinoco.

"Comemorar! É disso que se trata a reunião de todos aqueles que participaram na concepção do disco ‘Lugar Comum’ no dia 25 de novembro de 2020 na Casa da Música. Quando digo ‘todos’ digo quem esteve presente intimamente, mas também quem ouviu o disco e se identificou com as canções", explica o músico.

Os bilhetes para o concerto já se encontram à venda no site da Casa da Música.