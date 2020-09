Tiesto, Marshmello, DJ Snake, Alesso e Armin Van Buuren são alguns dos nomes que integram o cartaz do festival Electric Daisy Carnival (EDC), que acontece no próximo verão na Praia da Rocha, em Portimão, anunciou hoje a organização.

A cidade algarvia foi a escolhida para acolher a edição de 2021 daquele festival que se realiza anualmente nos Estados Unidos e que volta a acontecer na Europa, entre 18 e 20 de junho, quando celebra 25 anos de existência.

O evento de música de dança será repartido por mais de 140 artistas que atuarão em cinco palcos temáticos incluindo, entre outros estilos musicais, música de dança eletrónica (EDM), ‘house’, ‘techno’, ‘hardstyle’ e ‘bass’.

No cartaz, hoje revelado, contam-se ainda artistas como Eric Prydz, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Diplo, Chase & Status (DJ), Sven Vath, Andy C, Charlotte de Witte, Camelphat, Jamie Jones, Sigma, Scooter e Gorgon City.

A partir das 09:00 de quinta-feira arranca a pré-venda de bilhetes para o festival, cujo preço começa nos 129 euros. A venda geral de bilhetes inicia-se às 09:00 de sexta-feira.

A Insomniac, empresa promotora do festival em Las Vegas e que o tem levado a outras partes do mundo, considerou que “Portugal é o destino ideal para a produção de festivais de verão e, Portimão, pelas suas condições naturais e pelo apoio do seu município e de todas as restantes autoridades, é o local de eleição” para realizar três dias de festa com os principais nomes da música de dança.

O EDC conta também com a empresa portuguesa MOT como parceira nacional e o seu responsável, Tiago Castelo Branco, considerou que “o facto de o EDC ter escolhido Portugal para comemorar na Europa os seus 25 anos é motivo de orgulho, mas também de reflexão para o Governo, que não pode deixar de olhar para estas oportunidades”, referindo-se à projeção internacional do festival e à promoção que a sua organização acarreta para o Algarve e o país.

O evento conta, ainda, com o apoio da Câmara de Portimão.

No próximo ano, Portimão tem já marcados três festivais de música de cariz internacional: para além do EDC, estão também agendados o Afro Nation (entre 01 e 03 de julho com um cartaz que reúne dezenas de nomes como Chris Brown, Skepta e Wizkid) e o Rolling Loud (09 e 10 de julho, com Cardi B, Stormzy, entre muitos outros).