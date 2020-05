No próximo domingo, dia 31 de maio às 18h00, Tim vai inaugurar o Live@ACasinha. A rubrica online terá concerto em direto da "caixa negra".

Os bilhetes para assistir aos espetáculos em direto serão colocados à venda este sábado, dia 30 de maio, e podem ser adquiridos por 10 euros. As sessões terão lotação limitada, avança a Sony Music Portugal em comunicado.

"Olá, pessoal. É com satisfação que vos digo que domingo, 31, pelas 18h, vou fazer o Tim live@casinha, sessão inaugural do live@casinha, concertos em directo da 'caixa negra' com bilhetes à venda na BOL a partir de sábado. Este vai ter lotação limitada, o preço vai ser de 10 euros. Seremos 10 a trabalhar, com toda a segurança, queremos esgotar e queremos repetir. Daremos mais pormenores atempadamente, juntos conseguimos", escreveu Tim na sua conta no Instagram.