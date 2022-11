Os concertos vão contar com a participação especial do multi-instrumentista britânico Andrew Stuart-Buttle nos violinos, teclas e coros.

"O Andrew é colaborador de longa data da banda (nas gravações dos discos e ao vivo), mas não actua com os Time for T desde 2016. Lucy Rose e Samantha Crain são alguns dos projectos de renome internacional que têm contado com o contributo do músico", recorda a equipa do grupo.

A primeira parte do concerto em Lisboa vai ficar a cargo de MONDAY, artista que também já colaborou com os Time for T.

Além de Andrew Stuart-Buttle, a banda vai contar com a participação especial de Josephine Nightingale na noite lisboeta, dia 9, no B.Leza, cantando ao vivo vários dos temas que registou no novo disco da banda.

DIGRESSÃO:

4 de novembro no M.Ou.Co (Porto)

9 de novembro no B.Leza (Lisboa) 1ª Parte MONDAY

11 de novembro no Stereogun (Leiria)

12 de novembro no Café-Concerto RUM by Mavy (Braga)