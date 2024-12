A 27 de outubro, Timothée Chalamet ajudou a tornar viral o seu próprio concurso de sósias em Nova Iorque ao fazer uma surpreendente aparição e posar para fotos com os competidores.

Agora, surgiram novos pormenores sobre o evento e o apoio da estrela de “Chama-me Pelo Teu Nome", "Dune" e "Wonka".

O criador de conteúdos no YouTube responsável pela organização que juntou uma multidão naquele domingo no Washington Square Park contou que não chegou a conhecer o ator de 28 anos, mas inclui-o no ranking oficial dos cerca de 20 sósias... em 13. lugar.

“Se ele tivesse ficado até ao fim, acho que talvez lhe tivesse dado a segunda posição ou algo do género”, explicou à revista People Anthony Po, de 23 anos, justificando a classificação final com o bigode do ator, que contrastava com a imagem pela qual é reconhecido.

O vencedor foi um estudante universitário de 21 anos que se vestiu de Willy Wonka, recebeu um enorme troféu de ouro e um cheque de 50 dólares (cerca de 46 euros), que disse que ia gastar em doces.

Posteriormente, ficou a saber-se que a Polícia de Nova Iorque apareceu para desmobilizar as milhares de pessoas e aplicou a Anthony Po uma multa de 500 dólares (cerca de 474 euros) por organizar o evento sem obter a licença apropriada... que também se tornou viral.

E foi então que a equipa do homenageado deu mais apoio nos bastidores.

“Ofereceram-se para pagar a multa, o que é muito engraçado”, contou o YouTuber, que embora grato, recusou a proposta, acabando por ser um aplicativo de convites digitais a assumir o valor.

Além da disponibilidade financeira, foi-lhe ainda transmitido o agradecimento do ator.

"Basicamente [disseram]: 'Achamos que foi incrível. Muito obrigado'”, contou

Para Po, o concurso foi organizado com a melhor das intenções e para divertir. A multa foi pequena em relação ao custo.

“A produção foi tipo quatro mil dólares, portanto legitimamente foi o melhor das hipóteses. Precisam fazer algo mais forte para nos [desmotivarem]”, concluiu.

Recorde os momentos.