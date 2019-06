A digressão mundial de apresentação do novo trabalho arranca em janeiro, com cinco concertos confirmados em Portugal entre os dias 17 e 22 de Fevereiro.

A banda inglesa atua em Faro, no Teatro das Figuras, a 17 de fevereiro. No dia seguinte, 18, é a vez da Aula Magna, em Lisboa. Duas cidades do Centro, Leiria (Teatro José Lúcio da Silva) e Coimbra (Convento São Francisco), recebem os tindersticks a 20 e 21 de fevereiro, respetivamente. A passagem por Portugal da banda londrina termina com um concerto no Porto, na Casa da Música, a 22 de fevereiro.

Os tindersticks estão ausentes dos palcos nacionais desde 2016, ano do lançamento do último álbum de originais, "The Waiting Room", que originou na altura colaboração com o Clermont-Ferrand International Short Film festival, em que a banda esteve envolvida na criação de uma coleção de filmes feitos especificamente para a sua música.

Formados em Londres em 1992 por Stuart A. Staples, David Boulter e Neil Fraser, os tindersticks contam também na formação atual com Dan McKinna e Earl Harvin Jr.