Produzida já depois do sucesso de “À espera de Godot”, em palcos europeus, “Todos os que caem” foi a primeira peça de teatro radiofónico escrita pelo dramaturgo franco-irlandês, em 1956, a pedido da BBC, que a transmitiu em 1957.

As leituras realizam-se nos dias 13, 14 e 15 de novembro. No primeiro dia será lida no Teatro da Malaposta, em Olival Basto, às 20h30. Nos dias seguintes, a iniciativa decorre em dois espaços em Lisboa: na Fábrica do Braço de Prata, às 20h30, e no Instituto de Formação, Investigação e Criação Teatral (IFICT), às 16h00, respetivamente.

A ler “Todos os que caem”, na tradução de Carlos Machado Acabado, vão estar Bruno Bravo, Carlos Vieira de Almeida, Daniel Martinho, Filipe Abreu, José Pimentão, Susana Blazer e Teresa Faria.

Com direção de Miguel Maia e Filipe Abreu, “Esta noite grita-se” é uma iniciativa da companhia Cepa Torta, que decorre em 4.ª temporada, e consiste na leitura interpretada de textos de teatro em espaços públicos, com o objetivo de os partilhar com o maior número possível de espectadores, segundo a Cepa Torta.

A 4.ª temporada do festim realiza-se em formato 'low budget', por não ter obtido financiamento público, conclui a Cepa Torta.