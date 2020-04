A partir de casa, James Bay juntou-se à iniciativa mundial #TogetherAtHome para um pequeno concerto em direto no Instagram. No início da transmissão, o músico cumprimentou os fãs de todo o mundo, nomeadamente de Portugal.

"Us", "Need The Sun To Break", "Scars" e "Let It Go" foram alguns dos temas interpretados pelo cantor britânico durante o direto nas redes sociais.

Chris Martin (ver aqui o concerto), John Legend (ver aqui o concerto), Charlie Puth (ver aqui o concerto), Niall Horan (veja aqui o concerto) ou Shawm Mendes & Camila Cabello (ver aqui o concerto), Christine and Queens também já participaram na iniciativa mundial e ofereceram um concerto caseiro em direto no seu Instagram.

Veja o concerto: