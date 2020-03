Depois de Chris Martin (ver aqui o concerto), de John Legend (ver aqui o concerto) e de Charlie Puth (ver aqui o concerto) e de Niall Horan (veja aqui o concerto), foi a vez de Shawm Mendes e Camila Cabello se juntarem para um concerto em direto no Instagram.

O mini-concerto fez parte da iniciativa mundial #TogetherAtHome, promovida pela Global Citizen Together.

"Senorita", "Lost in Japan", "Havana" e "Kiss Me", de Ed Sheeran, foram alguns dos temas que fizeram parte do alinhamento do concerto de Shawm Mendes e Camila Cabello.

Veja o concerto:

