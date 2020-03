Depois de Chris Martin (ver aqui o concerto), de John Legend (ver aqui o concerto) e de Charlie Puth (ver aqui o concerto), foi a vez de Niall Horan (ex-One Direction) animar milhares de seguidores com um concerto em direto na sua conta no Instagram. Os showcases são iniciativa mundial da Global Citizen Together.

No mini-concerto de 30 minutos, o artista irlandês tocou seis temas, incluindo singles do início da sua carreira a solo ("This Town", "Flicker" e "Slow Hands") e temas do seu novo álbum "Heartbreak Weather" ("No Judgement", "Nice to Meet Ya" e "Black and White").

Veja o concerto:

Mais informações sobre o COVID-19.