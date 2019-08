"Amada" (1987)

Com o seu quinto livro, Morrison tornou-se uma celebridade repentinamente, ao dramatizar a dolorosa história real de Margaret Garner, uma escrava fugitiva que matou a filha em 1856 para a salvar de uma vida de servidão. "É uma obra-prima americana que repensa, de uma forma curiosa, todos os grandes romances da época em que é escrito", escreveu A.S. Byatt, no jornal The Guardian. O livro foi preterido em dois dos principais prémios norte-americanos na altura da edição, levando 48 escritores a assinarem uma carta aberta na New York Times Book Review denunciando o não reconhecimento de Morrison. Em 1988, chegou finalmente o Prémio Pulitzer. O livro foi adaptado para o cinema por Jonathan Demme, num filme protagonizado por Oprah Winfrey.

"Paradise" (1998)

"Paradise" completou a trilogia de romances de Morrison iniciada com "Amada" e seguida por "Jazz" (1992), desafiando a leitura dominante do passado, ao explorar, especificamente, a história afro-americana desde meados do século XIX até aos dias de hoje. Primeiro livro escrito depois de ser agraciada com o Nobel de Literatura, em 1993, apresenta o seu típico estilo de múltiplas vozes narrativas com saltos temporais para abordar as causas de um brutal assassinato numa cidade de Oklahoma nos anos 1970.

"Home" (2012)

"De quem é esta casa?" é a pergunta que abre este romance, que trata de um outro tema recorrente no trabalho de Morrison: o que é um lar e como isso nos molda ou nos dilacera. Conta a história de um rapaz que volta para casa, em Seattle, depois de lutar na Guerra da Coreia. Um jovem que deixa "um exército integrado" para regressar a "um país segregado", como escreveu o jornal The New York Times na altura do lançamento.