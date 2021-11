Tony Carreira revelou esta segunda-feira, dia 8 de novembro, "Para Sempre", o primeiro single do seu próximo álbum. O tema foi o escolhido para o ser o genérico da nova novela da TVI, com o mesmo nome.

"'Para Sempre' é o primeiro single apresentado e já pode ser conhecido a partir de hoje em exclusivo no Spotify. O tema chegará ainda a casa de todos os portugueses como tema genérico da nova produção da TVI que arranca hoje no canal de Queluz. A partir de dia 12 de novembro a nova faixa estará disponível para escuta em todas as plataformas de streaming e será acompanhada no YouTube, nesse mesmo dia, pelo lançamento de um videoclipe gravado em Braga e Arcos de Valdevez", explica a Sony Music em comunicado.

Segundo a editora, a Orquestra Sinfónica de Praga gravou o tema a convite do artista.

"Criar este tema foi um grande desafio. Tivemos de mergulhar na história e envolvermo-nos com as emoções da novela. Não havia outra forma de fazer isto. Estamos todos muito felizes com resultado", revela Tony Carreira. "Sou apaixonado pela ficção portuguesa e gosto cada vez mais do processo criativo de desenvolver músicas para televisão e cinema", remata.

O tema “Para Sempre” fará parte do novo álbum do cantor e tem composição de Pedro Villas, Nuno Ribeiro, Fradique e António Mendes Ferreira, mais conhecidos como os irmãos Calema.

O novo álbum de originais de Tony Carreira, que contará com 14 faixas, já se encontra em pré-venda.