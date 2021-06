Tony Carreira, que se encontrava internado no hospital de Faro desde quarta-feira depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio, já recebeu alta hospitalar e encontra-se em casa, confirmou a Sony Music, editora do cantor, em comunicado.

"Neste momento o cantor pretende expressar mais uma vez o seu agradecimento e gratidão pelas tantas demonstrações de carinho que recebeu e pretende também agradecer aos extraordinários profissionais de saúde do Hospital de Faro", pode ler-se ainda no comunicado enviado ao SAPO Mag.

Tony Carreira, de 57 anos, deu entrada na quarta-feira nas primeiras horas da manhã no hospital de Faro e encontrava-se "bem de saúde".

O cantor terá sido intervencionado logo na quarta-feira, submetido a um cateterismo, e o seu estado de saúde foi sempre estável.

Tony Carreira perdeu a filha Sara para um acidente de viação em dezembro passado, encontrava-se afastado dos palcos, mas preparava-se agora para regressar à música com uma nova digressão. O cantor anunciou o primeiro concerto da sua nova tournée para o dia 23 de julho.

Este concerto abre a digressão "Estou aqui", que também vai passar pelo Pavilhão Multiusos, em Guimarães, o Coliseu de Portalegre, o Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a Altice Arena, em Lisboa, até ao final do ano, e que prevê ainda a atuação no Cirque Royal de Bruxelas, em março do próximo ano.

Os bilhetes para o espetáculo no Salão Preto e Prata do Casino Estoril foram colocados à venda dia 12 de junho, e esgotaram em apenas 10 minutos.