O músico norueguês, que forma um trio com Jarle Vespestad, na bateria, e Sigurd Hole, no contrabaixo, traz o álbum “The Other Side”, no dia 06 de novembro, ao Teatro Micaelense, adianta esta sala de espetáculos, em nota de imprensa.

A primeira edição do PDLJazz terá “um alinhamento multifacetado, composto por nomes internacionais e nacionais”, que serão anunciados em breve.

Esta iniciativa, que conta com o apoio da Associação Montepio e da Câmara Municipal de Ponta Delgada, “pretende afirmar o jazz na agenda da cidade de Ponta Delgada, em particular, mas também na ilha [de São Miguel] e no arquipélago, integrando-os no circuito de referência dos festivais de jazz do país”.

O Teatro Micaelense irá “estender a sua atividade ‘fora de portas’, através de parcerias com outras instituições de Ponta Delgada, levando o PDLJazz a múltiplos palcos”, adianta a nota.

Tord Gustavsen nasceu em Oslo, em 1970, e começou a tocar piano aos quatro anos, mostrando aptidão para a composição e para o improviso ainda antes de aprender a ler música e a tocar peças clássicas.

O interesse pelo jazz surgiu aos 19 anos, quando iniciou os seus estudos na Universidade de Oslo, tendo ingressado no departamento de jazz do Conservatório de Música em Trondheim com 23 anos.

Com oito álbuns editados, em trio, quarteto ou ensemble, regressa a Portugal com “The Other Side”, o seu mais recente trabalho, editado em 2018.