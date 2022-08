A Sertã, no distrito de Castelo Branco, recebe três espetáculos de animação e performances, no sábado e nos dias 13 e 27, no âmbito do programa cultural Caminhos da Natureza.

"Estes três espetáculos do mês de agosto encerram a programação Caminhos da Natureza no concelho da Sertã", refere, em comunicado, o município da Sertã. Os últimos três espetáculos no âmbito do programa Caminhos da Natureza da Programação Cultural em Rede do Médio Tejo, decorrem na praia fluvial da Ribeira Grande, nos dias 6, 13 e 27, às 18h30. No sábado, aquele espaço de lazer acolhe o espetáculo "Inconstantes Des/Equilíbrios". "A partir, sobretudo, de visões sonoras, o desafio deste espetáculo é parar o tempo e ressaltar o desequilíbrio das perspetivas geométricas. Uma reflexão entre o antes e o agora, através de malabarismo síncrono com música ao vivo", lê-se na nota. "Rizoma" é o espetáculo agendado para o dia 13 e baseia-se na teoria filosófica "Rhizome" de Deleuze e Guattari: uma pesquisa contínua sobre sensibilidade, força, adversidade e infância. O espetáculo está a cargo de Rita Carmo Martins, com a flautista Clara Saleiro. No dia 27, Telma Pinto e Pedro Tiago apresentam "Tempo, Recursos e Emoções" à Praia Fluvial da Ribeira Grande. Trata-se de uma performance que mistura música com truques, surpresa e o encantamento a nível da destreza que o circo pode oferecer. Está garantida envolvência poética e abstrata num universo de uma linguagem física rigorosa e em altura, sublinha. Desde fevereiro, esta iniciativa da Programação Cultural em Rede do Médio Tejo trouxe à Sertã cerca de 20 espetáculos desde performances, concertos, teatro e marionetas. "O objetivo passou pela criação de dinâmica entre as artes, o público e economia local (comércio, hotelaria, restauração e serviços), estimulando a economia da região através do turismo atraído pela procura de produtos culturais diferenciadores", explica a autarquia. A Programação Cultural em Rede é promovida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e pelos municípios da Sertã, Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha.