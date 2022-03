As pianistas Jill Lawson, Inês Filipe e Taíssa Poliakova Cunha reúnem-se no Trio de Damas, em homenagem a Olga Prats, Helena Sá e Costa e Nella Maíssa, e apresentam o projeto no próximo sábado, na Fábrica do Braço de Prata, em Lisboa.

"Este novo projeto é a homenagem que deseja exaltar o trabalho e a dedicação à divulgação nacional e internacional do repertório de vários criadores portugueses levado a cabo por três nomes maiores da música erudita do séc. XX: Olga Prats, Helena Sá e Costa e Nella Maíssa", lê-se no comunicado divulgado na terça-feira pela Musicamera Produções. Jill Lawson, Inês Filipe e Taíssa Poliakova Cunha irão interpretar, cada uma, à vez, uma peça do repertório, sucedendo-se uma conversa. A sessão conta com participações de músicos, compositores, investigadores, críticos e divulgadores, como Manuela Paraíso, Ana Teles, Bernardo Mariano, Ivan Moody, Jaime Reis, Mariana Vieira, Mário Vieira de Carvalho, Conceição Correia, Alejandro Erlich Oliva, Paula Prats, Sara Ross, Ana Seara, Mário Laginha, Daniel Schvetz, Miguel Sobral Cid, Susana Maíssa e Inês Prats. A sessão tem início às 21h30, de 19 de março, sábado, na Sala Nietzsche da Fábrica do Braço de Prata, em Lisboa.