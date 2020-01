"Memórias", EP a editar em breve, assinala a estreia a solo de João Pina. Com produção de Tayob Juskow, "Tu Não Vês" é o primeiro single e conta com um videoclip assinado por Daniel Gaibino, que estreia esta sexta-feira em exclusivo no SAPO Mag:

João Pina começou a trabalhar como cantor freelancer em 2005, depois de uma breve passagem por um programa de talentos. Fez parte dos Jahvai e dos The Agency, e com estes últimos ganhou o concurso do Festival Académico de Lisboa, em 2008, que o levou ao palco secundário do Rock in Rio, tendo participado ainda no Festival da Canção, em 2010.

O artista colaborou também com os Nu Soul Family, Bob Da Rage Sense, Anselmo Ralph, Virgul ou NBC, entre outros.

No EP a solo, mantém-se entre a soul e o R&B, tendo como inspirações D´Angelo, Music Soul Child e Masego, assinala a promotora em comunicado.