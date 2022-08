Em declarações à agência Lusa, Pedro Machado disse que a realização dos quatro concertos na cidade “representa uma grande oportunidade de posicionar Coimbra no conjunto nacional e internacional como cidade apta e disponível para captar os grandes eventos internacionais”.

Segundo o presidente da TCP, através da realização dos concertos, no Estádio Cidade de Coimbra, é possível “ter ainda uma maior projeção, que permita aumentar a sua atratividade turística e simultaneamente reforçar a sua competitividade em turismo”.

“É uma oportunidade também para que Coimbra possa engalanar-se e mostrar-se àquelas dezenas, para não dizer centenas de milhar de pessoas que vamos ter nesses dias do concerto, como uma cidade acolhedora para grandes eventos”, sublinhou.

Salientando que maio é o mês da Queima das Fitas, o maior evento estudantil do país, Pedro Machado frisou que a cidade pode passar a mensagem que tem uma programação cultural elevada, que justifica uma visita ao longo do ano inteiro.

Os britânicos Coldplay juntaram um quarto concerto no Estádio Cidade de Coimbra, a 21 de maio de 2023, com os bilhetes já à venda, revelou hoje a promotora Everything is New na rede social Instagram.

Inicialmente, a banda de Chris Martin tinha agendado apenas uma data, a 17 de maio de 2023 no Estádio Cidade de Coimbra, mas a elevada procura de bilhetes - colocados hoje à venda -, levou à marcação de uma segunda data, a 18 de maio, uma terceira, para dia 20 de maio, e agora uma quarta data, a 21 de maio de 2023.

A digressão europeia dos Coldplay de 2023 arranca em Portugal, com quatro concertos em Coimbra, seguindo por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Países Baixos, além de incluir espetáculos no Reino Unido, em Manchester e Cardiff, onde já estão a ser também marcadas datas adicionais.