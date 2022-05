Depois da aparição no festival americano South by Southwest em 2021 e 2022 e do destaque no The New York Times como uma das melhores performances online do evento no ano passado, o trio Tuyo, formado por Lio, Lay e Machado, regressa a Portugal.

O grupo vai apresentar o seu segundo disco, "Chegamos Sozinhos em Casa (2021)", nomeado para os Grammys Latinos de 2021, a 1 de junho no Musicbox, em Lisboa, e no dia 3 de junho atua no Plano B, no Porto.

Nos concertos, o trio vai ainda apresentar ao vivo um novo tema, "Soledad", com edição marcada para 31 de maio.