O trio irlandês Two Door Cinema Club é a nova confirmação do NOS Alive 2020, com atuação prevista para 11 de julho, o mesmo dia em que os Da Weasel se reúnem novamente para um concerto único.

A banda irlandesa vai apresentar em Portugal o mais recente álbum “False Alarm”, lançado no passado mês de junho, que marca o regresso do grupo aos estúdios, anunciou hoje a Everything Is New, promotora do festival.

De acordo com a banda este novo trabalho ironiza e satiriza os acontecimentos de 2019 através da perspetiva de um pop com elementos disco, funk e soul.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 09, 10 e 11 de julho de 2020 e tem também já confirmadas as presenças de Billie Eilish, Caribou e Taylor Swift.