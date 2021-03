O YouTube, Island Records, Interscope, UMe e UMC anunciam esta terça-feira, dia 16 de março, a estreia de "U2: The Virtual Road". A série de concertos será transmitida "exclusivamente pela primeira vez no canal oficial de YouTube da banda" e os espectáculos ficarão disponíveis apenas durante 48 horas.

"Através de 'U2: The Virtual Road', três destes concertos – Slane, Red Rocks e México – são disponibilizados pela primeira vez digitalmente", explica a Universal Music em comunicado.

O primeiro concerto será transmitido esta quarta-feira, dia17 de março. "Go Home: Live From Slane Castle" celebra "o regresso da banda ao lendário castelo irlandês no dia 1 de setembro de 2001, naquele que foi o primeiro concerto da banda junto ao rio Boyne em mais de 20 anos", resume a editora.

No dia 25 de março, os fãs poderão ver “U2: Live at Red Rocks”, concerto gravado no dia 5 de junho de 1983 no anfiteatro Red Rocks no Colorado, EUA, no âmbito da “War Tour”.

A 'PopMart Tour' conquistou a Cidade do México em dezembro de 1997, com um concerto memorável no estádio Foro Sol e no dia 1 de abril, Carla Morrison irá abrir para a banda, apenas no YouTube, para uma atuação especial antes da transmissão de 'Popmart: Live from Mexico City'", avança a Universal Music.