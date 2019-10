Este brasileiro, que vive há 20 anos em Portugal, é o autor de um romance inspirado na sua infância, passada numa das zonas mais pobres e perigosas do Rio de Janeiro, e que é o substrato de o “Último da Fila”, da Editorial Planeta.

Em declarações à agência Lusa, contou que o “'apartheid' social” que vive quem mora no gueto faz com que a violência só assuma a sua verdadeira dimensão quando confrontada com outra realidade - no caso de Marlon Queiroz, a sua vinda para Portugal.

Da sua infância neste meio de violência, onde a morte era um cenário comum e até motivo de passatempo, recorda a fome como a mais aterradora das experiências e capaz de transformar uma pessoa.

Mas só quando chegou a Portugal é que se apercebeu da violência por que passara, embora vivesse a poucos quilómetros de zonas com qualidade de vida, como o Leblon.

“A baixa fluminense e o Leblon não são países diferentes, mas sim planetas diferentes. Mas o que ia eu fazer ao Leblon? Quem é do gueto é do gueto e quer ficar no gueto. Fora do gueto, sente-se nu”, contou.