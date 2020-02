“The Mirror & the Light” é o livro que encerra a trilogia de Thomas Cromwell e será lançado no Reino Unido no dia 5 de março, entre críticas elogiosas pela imprensa especializada, que já classificou o livro como “magnífico” e “uma obra-prima”.

Em Portugal, “a triunfante conclusão da trilogia de que fazem parte ‘Wolf Hall’ e ‘O Livro Negro’ será publicada em Portugal a 22 de abril, com o título 'O Espelho e a Luz'”, disse à Lusa fonte da editorial Presença, que já anteriormente publicou “O Assassinato de Margaret Thatcher”, da mesma autora.

“O Espelho e a Luz” surge oito anos depois da publicação de “Bring Up the Bodies” (editado em Portugal com o título “O Livro Negro”) e onze anos depois de “Wolf Hall”, o volume inaugural da trilogia, ambos vencedores do Prémio Man Booker, um feito que alguns críticos já apostam que poderá vir a repetir-se com esta nova obra.

“O Espelho e a Luz” começa com a execução de Ana Bolena, em Inglaterra, em maio de 1536, e continua a história de Cromwell até à sua própria execução, quatro anos depois.