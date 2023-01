A Lisbon Film Orchestra e o Café Concerto juntam-se para trazer o musical "The Last Five Years" ("Últimos Cinco Anos") a Lisboa. A adaptação para português vai estar em cena de 20 a 29 de janeiro no Teatro Armando Cortez, em Lisboa.

Com seis músicos a tocar ao vivo, a peça foi escrita por Jason Robert Brown, inspirado no seu casamento fracassado com Theresa O'Neill. O musical estreou-se em 2001 no Northlight Theatre de Chicago e já contou com várias versões em todo o mundo.

"'Os Últimos Cinco Anos' é a história da relação disfuncional entre Jamie Wellerstein (David Ripado), um romancista em franca ascensão, e Cathy Hiatt (Vânia Blubird), uma atriz que luta pela sua carreira sem grande sucesso. Esta história é contada em ordem cronológica inversa, em que cinco anos os juntam, mas ao mesmo tempo cinco anos os separam: Jamie começa pelo início da sua relação avançando até à ruptura, enquanto Cathy começa pelo fim recuando no tempo, até ao momento em que se apaixonam", explica o comunicado.

O maestro Nuno Sá, um dos responsáveis pela adaptação para português deste musical, sublinha que "o mágico deste musical é transportar-nos para uma viagem no tempo de uma história comum, contada em duas perspetivas tão distintas". "É simultaneamente deliciosa a forma como uma história tão simples, mas ao mesmo tempo tão relacionável, desperta na audiência a consciência e reflexão sobre um relacionamento", acrescenta.

O musical conta com encenação de Pedro Pernas, coreografia de Laura Póvoa e figurinos e cenários de Ana Paula Rocha. O texto foi adaptado para português por Nuno Sá e Diana Póvoa.

Teatro Armando Cortez, em Lisboa

De 20 a 29 janeiro (sexta-feira, sábados às 21h30 e domingos às 16h30)