A pandemia paralisou a sua agenda de concertos, habitualmente esgotada. Mas o ex-Beatle prepara-se para editar um álbum desenvolvido na quarentena e esta quarta-feira apresentou um livro com as memórias fotográficas de sua All Starr Band.

Em 1989, recém-saído da reabilitação, Starr fundou o grupo, que contou com uma ampla gama de estrelas da música.

A sua primeira edição incluiu Dr. John, Joe Walsh dos Eagles e Nils Lofgren e Clarence Clemons, que tocaram com a E Street Band de Bruce Springsteen.

"Recentemente, cancelei os concertos, mas agora precisava de encontrar alguma forma de voltar a por a banda a funcionar", disse Starr.

"Naquela altura, havia pequenas agendas telefónicas muito civilizadas, e comecei a ligar às pessoas", disse o baterista e vocalista numa entrevista à AFP. "Correu muito bem", acrescentou.

Vendido exclusivamente pela casa de leilões Julien's Auctions, "Ringo Rocks: 30 Years of the All Stars" conta a história da banda em constante mudança, recorrendo a fotos inéditas e a anedotas de Starr.

"Trinta anos... Eu disse 'Oh, podia fazer isso durante 30 anos'. E teriam sido 31, se não tivéssemos esta pandemia!", disse o artista, de Los Angeles, durante uma conversa por vídeo.

Starr teve duas digressões em 2020 canceladas pela crise do coronavírus e a sua festa anual de aniversário realizou-se virtualmente.

"Alguns dias, é horrível", admite o percussionista. "Sentava-me ali alguns dias e pensava: 'Quero sair! Quero abraçar as pessoas!'... Bom, o resultado pode ser a morte. Por isso, também não o fiz", acrescentou.

"Três irmãos"

Para lidar com o confinamento, Starr criou um álbum de quatro faixas no seu estúdio de casa entre abril e outubro deste ano. "Adorava discos quando era criança", contou.

O miniálbum intitulado "Zoom In" - "que eu achei apropriado para esta altura, é tudo o que fazemos!" - apresenta colaborações com uma longa lista de artistas.

O single "Here To The Nights", editado esta quarta-feira juntamente com as memórias fotográficas, foi escrito pela compositora Diane Warren e apresenta Walsh, Dave Grohl, Sheryl Crow, Lenny Kravitz e Paul McCartney.

"Se ele estiver na cidade e eu estiver a gravar um álbum, guardo-lhe uma faixa, porque sei que ele virá", disse Starr sobre seu ex-colega de banda.

"Ele é um baixista incrível e um ser humano lindo", elogiou.

O músico considerou a data de 8 de dezembro, aniversário da morte do também Beatle John Lennon, "um momento de reflexão" e disse que, como filho único, foi "abençoado" por estar numa banda. "Tenho três irmãos que eram muito unidos", confessou.