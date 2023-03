"Um Português e um Brasileiro entram num Bar" está de regresso. Ricardo Araújo Pereira e Gregorio Duvivier voltam a encontrar-se em palco no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, no dia 5 de maio.

"A data escolhida para este aguardado reencontro entre duas figuras do humor em língua portuguesa, não poderia ser mais apropriada. 5 de maio é o Dia Internacional da Língua Portuguesa, e não há melhor maneira de a celebrar do que com o melhor pingue-pongue humorístico sobre as suas peculiaridades", frisa o comunicado.

Os bilhetes para o espectáculos são colocados à venda esta sexta-feira, dia 31 de março, e os preços variam entre os 15 e os 30 euros.

Em 2021, com "Um Português e um Brasileiro entram num Bar", os humoristas esgotaram o espetáculo em Lisboa e Porto em poucas horas.

5 MAIO 2023

TEATRO TIVOLI BBVA, Lisboa - 21h00

PREÇOS: 15€ a 30€