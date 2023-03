Na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a partir das 18h30, a poesia é celebrada em diferentes línguas, do farsi ao árabe, passando pelo português.

A sessão inclui poemas, música e conversas, nomeadamente uma sobre poesia e sufismo com Fabrizio Boscaglia, professor de Cultura Portuguesa e Espiritualidade Islâmica na Universidade Lusófona.

Esta é uma iniciativa no âmbito da exposição “O Poder da Palavra IV. Sabedoria Divina: O Caminho dos Sufis”, uma proposta da conservadora do Museu Calouste Gulbenkian Jessica Hallet, com a colaboração de Fabrizio Boscaglia, consultor do King’s College, em Londres.

A sessão conta com a participação do mediador cultural iraniano Omid Bahrami, da atriz Teresa Coutinho, da investigadora palestiniana de estudos feministas Shahd Wadi e do escritor e poeta português Isaac Jaló, que vão ler poemas persas, árabes e portugueses de, entre outros, Rumi, Ibn Arabi, Rabia, Khayyam, Fernando Pessoa, Maria Gabriela Llansol e Sophia de Mello Breyner.

A sessão será acompanhada pelo guitarrista e compositor José Peixoto.

Na Casa dos Bicos, sede da Fundação José Saramago, também em Lisboa, haverá oferta de poemas durante todo o dia e, a partir das 18h30, o escritor Fernando J.B. Martinho falará sobre a poesia do Nobel da Literatura, a propósito do recente lançamento da sua “Poesia Completa”.

O Centro de Línguas e Culturas Eslavas da Faculdade de Letras (FLL) da Universidade de Lisboa e a Associação Portuguesa de Escritores celebram o dia, na terça e na quarta-feira, na sala B112C da FLL, às 16h00.

Nestes dois dias, há leituras de poesia, música e reflexões com poetas, estudantes, professores “e todos os que quiserem participar”, assinala um comunicado da Universidade.

O mote é “No olhar do mocho”, entendendo-se o mocho “como símbolo da sabedoria e da FLL”.

O município de Oeiras, nos arredores de Lisboa, promove a IV Maratona de Poesia, entre as 13h00 e as 24h00 de terça-feira, no centro histórico da vila, com declamação de poemas, mini-tertúlias, música e dança. Esta maratona conta com, entre outros, a Livraria-galeria Verney, a Biblioteca Operária Oeirense e a Luchapa-Associação Cultural-Chá da Barra.

Em Palmela, distrito de Setúbal, a Rede de Bibliotecas Públicas do Município promove a iniciativa “Uma Ligação, Uma Poesia”, este ano, em homenagem ao poeta Eugénio de Andrade (1923-2005), autor de “As Mãos e os Frutos”.

Entre as 10h00 e as 19h00, quem se inscrever através dos contactos 212336632 ou pelo e-mail da biblioteca municipal recebe um poema, lido através de uma chamada telefónica.

Em Setúbal, cidade natal de Bocage (1765-1805), o Teatro de Animação de Setúbal apresenta, às 21:30, no Teatro de Bolso, “Poetria - Poema Concerto”.

No Porto, entre outras iniciativas, há comemorações no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto (ICBAS-UP). No âmbito do plano curricular do Mestrado Integrado em Medicina do ICBAS, realizam-se aulas de poesia lecionadas pelo médico e poeta João Luís Barreto Guimarães, distinguido no ano passado com o Prémio Pessoa.

Segundo a Universidade portuense, o objetivo é o “de promover o interesse dos estudantes por esta área”. Haverá ainda uma “conversa informal” entre João Luís Barreto Guimarães e a poeta Minês Castanheira, à qual se segue a 'performance literária' “Árvores e outras espécies de verso”.

Em Matosinhos, nos arredores do Porto, na terça e na quarta-feira, evoca-se Florbela Espanca (1894-1930), autora do “Livro de Soror Saudade”.

A Fundação INATEL apresenta “Poesia em Florbela”, “num tributo à escritora, na cidade de Matosinhos, um dos palcos da [sua] vida e obra". Um espetáculo que "toca várias dimensões artísticas do teatro à dança, da música às artes visuais, numa viagem pelas facetas da obra" da escitora.

Na terça-feira, às 18h00, na Biblioteca Municipal Florbela Espanca realiza-se uma “conversa informal” sobre a sua vida e obra, moderada por Tito Couto, autor de uma biografia de Carmen Miranda e do livro “Algo Estranho Acontece”, com a participação de Cláudia Pazos-Alonso, Matteo Pupillo e Eliana Barros.

Na quarta-feira, no Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery, às 21h00, no âmbito do espetáculo de tributo a Florbela Espanca, haverá a leitura do “Manifesto pela Poesia”, da escritora Isabel Rio Novo, pela poeta e declamadora Alice Neto de Sousa.

O espetáculo tem direção artística de Rui Sérgio e conta com interpretação de Marcantonio Del Carlo, Iolanda Laranjeiro, Alice Neto de Sousa, Jorge da Rocha, Rui Oliveira, Luísa Pinto, Cristina Bacelar e Ana Isabel Castro.

O Centro Cultural de Belém, em Lisboa, assinala o Dia Mundial da Poesia no sábado, com uma jornada dedicada a Eugénio de Andrade.

Inclui uma maratona de leitura, moderada pelo ator André Gago, uma conversa entre o professor Federico Bertolazzi e o crítico José Mário Silva, e a exibição do documentário de Jorge Campos dedicado ao poeta, entre outras ações à volta da obra do escritor.

A Casa da América Latina, também em Lisboa, celebra a data na tarde de domingo, 26 de março, com a Festa da Poesia. O livro “Vocação Suspendida” de Lauren Mendineuta, será apresentado por António Carlos Cortez.

Haverá leitura de poemas por Virginia Moreno (Venezuela), Carolina Bustos Beltran (Colômbia) e Rodolfo Häsler (Cuba) e “leitura livre” com os poetas Julia Wong (Peru), Ozias Filho, Ronaldo Cagiano e Maurício Vieira (Brasil), e Lauren Mendinueta (Colômbia).

Realiza-se ainda um espetáculo musical de Cristina Clara, “inspirado pelo ensaio ‘Expressão Feminina da Poesia na América’, de Cecília Meirelles”.

A Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, promove uma Feira do Livro da Poesia de terça-feira ao próximo domingo.