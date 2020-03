“‘Uma Lambada de Batida, Felipe Cordeiro e Mary Feliciano, um espetáculo de música e dança inédito, decorre no dia 25 de março, no B’Leza, e marca o arranque do programa artístico da 4.ª edição do MIL”, refere a organização em comunicado.

O cartaz musical da 4.ª edição do MIL, que se realiza entre 25 e 27 de março em nove espaços da zona do Cais do Sodré, reúne “70 novos e entusiasmantes artistas de 18 países diferentes”.

O alinhamento inclui, entre outros, as bandas e artistas portugueses Amaura, Cacique ‘97, Catarina Munhá, Club Makumba, David Bruno, DJ Marfox, Fado Bicha, Luís Severo, Manel Cruz, Maria Reis e MURAIS.