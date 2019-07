No último dia, o rock que dá nome ao festival foi representado bem com os The Blinders. No arraque do último dia do festival, o público foi surpreendido pelo power trio de rock alternativo de Doncaster, Reino Unido.

Os membros da banda estavam em ponto de ebulição e tocaram com um entusiasmo admirável e inspirador. As linhas de baixo, a bateria firme e pesada, a guitarra distorcida com um fuzz no melhor estilo de banda de garagem, os vocais rasgados e as letras poéticas mostraram de vez que é de coisas assim que queremos mais e mais nos próximos cartazes.

Do outro lado do recinto e de branco dos pés à cabeça, o português ProfJam fez uma analogia direta ao seu recente álbum, intitulado "#FFFFFF" (que é o código hexadecimal da cor). Os fãs estiveram totalmente vibrantes desde a intro, ao som de 'A Palavra', até o ápice com 'À Vontade'; quando a mãe do artista foi convidada a subir ao palco para ser homenageada.