Ariana Grande e Taylor Swift partiram na frente da corrida, com 10 nomeações cada, e foram as grandes vencedoras da edição de 2019 dos MTV Video Music Awards (VMAs). Na cerimónia de entrega de prémios, que decorreu na madrugada desta terça-feira, dia 27 de agosto, em Nova Jérsia, nos Estados Unidos, Taylor Swift venceu na categoria Melhor Video do Ano, com "You Need to Calm Down", e Ariana Grande levou para casa o galardão de Artista do Ano.

Billie Eilish também foi uma das protagonistas da noite. A jovem cantora, que se estreia a 4 de setembro em Portugal com um concerto na Altice Arena, em Lisboa, venceu o VMA de Artista Revelação.

Das três protagonistas da noite, apenas Taylor Swift marcou presença na cerimónia da MTV, apresentada pelo ator e comediante Sebastian Maniscalco.

Já a versão de “Old Town Road”, de Lil Nas X com Billy Ray Cyrus, foi considerada a melhor canção do ano. “Thank u, next”, de Ariana Grande, “In My Feelings”, de Drake, “Sucker”, dos Jonas Brothers, “Shallow”, de Lady Gaga & Bradley Cooper, e “You Need to Calm Down”, de Taylor Swift, também lutavam pelo troféu, mas o tema do artista da Geórgia acabou por levar a melhor.

Shawn Mendes e Camila Cabello também conquistaram um MTV VMAs, pelo tema "Señorita". “Boy With Luv”, dos BTS com Halsey, “I Don’t Care”, de Ed Sheeran com Justin Bieber, “Shallow”, de Lady Gaga e Bradley Cooper, “Old Town Road”, de Lil Nas X com Billy Ray Cyrus, e “ME!”, de Taylor Swift com Brendon Urie, também estavam nomeadas.