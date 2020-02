Harry Styles lançou esta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, o videoclip do novo single do álbum "Fine Line". O vídeo de "Falling" foi realizado por Dave Meyers e é protagonizado pelo cantor britânico, que canta e toca piano debaixo de água.

No final do vídeo, o ex-membro dos One Direction acaba por ficar totalmente debaixo de água e os objetos à sua voltam flutuam até a superfície.

O tema é descrito como uma "ode a amores perdidos".

Veja o vídeo:

Harry Styles estreia-se a solo em Portugal no dia 20 de maio. O concerto na Altice Arena, em Lisboa, está esgotado.