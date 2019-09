Este fim de semana, o Rock in Rio Lisboa celebra 15 anos. Esta sexta-feira, dia 6 de setembro, o primeiro dia do evento esteve a cargo de uma orquestra de 60 músicos, dirigida pelo Maestro Rui Massena, que interpretou alguns temas de bandas que passaram pelos palcos do festival, em Lisboa.

Do alinhamento do concerto fizeram parte 15 temas escolhidos pelo maestro, entre os vários sucessos musicais dos mais de 860 artistas e bandas que já passaram pelo Palco Mundo do Parque da Bela Vista.

"Satisfaction" (The Rolling Stones), "Supremacy" (Muse), "24K Magic" (Bruno Mars), "Live and Let Die" (Paul McCartney), "Isn’t She Lovely" (Stevie Wonder), "Wake Me Up" (Avicii) e "Homem do Leme" (Xutos & Pontapés) foram alguns dos temas escolhidos. "Perfect", de Ed Sheeran, "Festa", de Ivete Sangalo, e "Bohemian Rhapsody" (Queen) foram algumas das canções mais celebradas da noite.

O espetáculo "Symphonic_15" contou ainda com a participação especial de Agir e de Carolina Deslandes.

Ao longo do concerto, as canções foram sendo pintadas por fogo-de-artifício e por video mapping na Torre de Belém.

Alinhamento do espetáculo:

Muse – Supremacy

Muse – Prelude

Bruno Mars - 24K Magic

Paul McCartney - Live and Let Die (versão Guns N’ Roses)

Ed Sheeran - Perfect

Queen - Bohemian Rhapsody

Black Eyed Peas - I Gotta Feeling

Agir - Como Ela é Bela

Xutos e Pontapés - Homem do Leme

Martinho da Vila - Mulheres

Ivete Sangalo - Festa

Rolling Stones - Satisfaction

James - Sit Down

Stevie Wonder - Isn’t She Lovely

Avicii - Wake Me Up