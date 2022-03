Estes prémios, cujos vencedores foram anunciados no sábado à noite, distinguem os melhores festivais de música de Portugal e Espanha e estão divididos em 20 categorias.

Entre prémios para o melhor festival, o mais sustentável, o que tem a melhor organização ou o melhor cartaz, há também prémios de excelência para uma personalidade e, pela primeira vez, para uma entidade.

De acordo com informação disponível na página oficial dos prémios na rede social Facebook, o prémio de Excelência foi para a União Audiovisual, que surgiu em abril de 2020, durante o primeiro confinamento, como um grupo informal de ajuda aos profissionais da cultura e espetáculos, mas acabou por se formalizar numa associação que ainda hoje ajuda trabalhadores do setor.

O prémio de Excelência para uma personalidade foi atribuído à espanhola Patricia Hermida Lago.

O espanhol Icónica Sevilla Festival venceu os prémios de Melhor Festival e Melhor Novo Festival, que tiveram como vencedores portugueses, respetivamente, o Acordeões do Mundo – Festival Internacional de Acordeão de Torres Vedras e o Festival A Estrada, em Santiago do Cacém.

No segundo ano consecutivo com muito poucos festivais de música, devido às restrições impostas pelo combate à pandemia de COVID-19, foram atribuídos prémios ao Melhor Festival Seguro contra a COVID, ao Festival N2, em Chaves, e ao Melhor Festival ‘Online’, para o Lisb-On Jardim de Inverno.

O Festival N2 surge ainda na categoria Melhor Atuação ao Vivo, atribuída ao músico português David Fonseca pela atuação naquele festival de Chaves.

Entre os vencedores principais conta-se ainda, entre outros, o Sintra Music Festival, distinguido com o prémio de Melhor Festival Lusófono e Hispânico, o Brunch Electronik Weekender Lisboa, com o prémio de Melhor Comunicação e Estratégia de Marketing, e a Comic Con Portugal, em Lisboa, com o prémio de Melhor Festival Não-Musical.

Os prémios, que cumpriram a sexta edição, foram atribuídos no âmbito do fórum internacional Talkfest, organizado pela Associação Portuguesa de Festivais de Música.