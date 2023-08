De acordo com os organizadores, esta iniciativa, que é uma parceria com o Espaço Alkantara, visa a construção de um espaço ritualístico chamado Terreiro - Laboratório de Rituais, que será ponto de encontro “para artistas, pesquisadores e pessoas interessadas em explorar as práticas rituais como expressões artísticas e culturais através de performances, filmes, poesia e outras formas de arte”.

“O Terreiro pretende promover a interação, o diálogo e a partilha de conhecimentos, fortalecendo os laços na comunidade artística negra em Portugal e profissionais antirracistas do setor cultural português, através de formações e conversas”, acrescentam.

Os encontros serão direcionados para as pessoas negras das comunidades artísticas em Portugal, mas a partir das 16h00 de dia 17 o programa abre-se ao público em geral.