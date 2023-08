O músico e poeta brasileiro Caetano Veloso vai ser agraciado com o título de doutor ‘honoris causa’ pela Universidade de Salamanca na próxima segunda-feira, 4 de setembro, numa cerimónia solene em latim, anunciou hoje a instituição académica.

Cantor, compositor, produtor musical e, "não menos importante na sua longa carreira artística e intelectual", também escritor, o brasileiro Caetano Veloso é considerado "um dos melhores músicos mundiais do século XX e XXI”, refere a instituição num comunicado.

Caetano Veloso, considera a Universidade, faz parte de uma “constelação muito seleta” ao lado de “figuras de estatura universal como Bob Dylan, John Lennon, Paul McCartney ou Patti Smith ou, do campo especificamente da música brasileira, Tom Jobin, Gilberto Gil, Milton Nascimento ou Djavan".

A sua candidatura foi apresentada pela Faculdade de Filologia e pelo Departamento de Filologia Moderna, com apoio do Centro de Estudos Brasileiros, e defendida, perante o Senado da Universidade pelo professor de Filologia Galega e Portuguesa Pedro Serra, na sessão realizada em 21 de abril de 2022, explica a instituição académica no comunicado.

Até à data, o músico e poeta brasileiro colecionou mais de 50 álbuns que ainda estão disponíveis no mercado, e no campo da música do mundo tem um “trabalho enorme e brilhante que ainda está vivo quando completa 50 anos de carreira”, recorda a instituição.