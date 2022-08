A companhia de teatro transportará o universo de Shakespeare para o centro histórico de Viseu, num espetáculo em formato de percurso sonoro, durante o qual os participantes estarão munidos de auscultadores.

Aos membros da companhia Emanuel Santos, Gabriel Gomes e Roberto Terra, que são responsáveis pela criação e dramaturgia, junta-se a atriz Joana Martins, que será a voz que acompanha o público ao longo deste passeio, tendo como ponto de partida o Museu de História da Cidade de Viseu.

Segundo Emanuel Santos, "o desafio passou por questionar o universo de Shakespeare e perguntar-lhe: o que é que isto tudo tem a ver connosco?".

"Encontramos respostas e novas ligações com os lugares do centro histórico, porque, mesmo carregados de passado, eles ainda se inscrevem na história contemporânea", referiu o cocriador do espetáculo.

Com uma lotação de dez pessoas por sessão, "Andamento 1616" terá quatro sessões no sábado e outras quatro no domingo.

Esta criação está integrada no projeto "Shakespeare is whaaat?", uma programação da companhia que irá acontecer na cidade até ao final do ano e que contempla oficinas, espetáculos, conversas e uma residência artística.

O projeto "Shakespeare is whaaat?" tem financiamento do município de Viseu, através do programa de apoio Eixo Cultura.

"Andamento 1616" surgiu depois de a companhia ter apresentado "Andamento 3500", pelos jardins da cidade de Viseu, e "Andamento 3600", no município de Castro Daire.

"Da necessidade de escapulir ao espaço cénico convencional, surge Andamento, um espetáculo-percurso sonoro criado 'in loco', em que acompanhamos o público, dando-lhes a ver e a ouvir os espaços por onde passam todos os dias, invocando novas impressões, sensações e memórias. As pessoas, os monumentos, os jardins, as árvores, dão-nos a conhecer a cidade como nunca foi ouvida antes", explicou a companhia.