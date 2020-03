Uma das mais históricas bandas de thrash metal dos anos 1980 estreia-se em Portugal este ano. Os Sacred Reich estão confirmados para um "raro concerto em solo luso", na quinta edição do Vagos Metal Fest (30, 31 de julho e 1 de agosto, em Vagos – Aveiro).

A banda norte-americana regressou aos álbuns em 2019 com "Awakening", 22 anos depois de lançar o último longa-duração, "Heal".

Os passes de três dias e os bilhetes diários para o Vagos Metal Fest 2020 já se encontram disponíveis nos locais habituais. A estreia em Portugal dos Emperor, bem como o aguardado regresso de Behemoth e Testament a solo nacional são as principais atrações da quinta edição do Vagos Metal Fest.

CARTAZ:

30 JULHO

– BEHEMOTH

– TROLLFEST

– UNLEASH THE ARCHERS

– The Ominous Circle, High Fighter, Uburen, Solar, Lyfordeath

31 JULHO

– TESTAMENT

– ELUVEITIE

– ASPHYX

– Harakiri for the Sky, Pitch Black, Alekto, Lecks Inc., Corpsia

1 AGOSTO

– EMPEROR

– SACRED REICH

– D.R.I.

– KATAKLYSM

– Dopelord, Sotz’, Arsea, Apotropaico, Veneno Califórnia