O cartaz do Vagos Metal Fest para 2021 ficou hoje completo, com os acrescentos dos norte-americanos Sick of It All, D.R.I. e dos portugueses Tarantula ao alinhamento que já contava com Dimmu Borgir e Emperor.

Depois de um 2020 sem festival, devido à COVID-19, a próxima edição do evento está prevista para 29, 30 e 31 de julho, na Quinta da Ega, em Vagos, no distrito de Aveiro. Os bilhetes para o festival estão já à venda e, até dia 31 de dezembro, é possível adquirir um pacote que inclui a entrada para os três dias mais um conjunto de 'merchandising' (t-shirt, máscara social, 'pin' e isqueiro) por 110 euros.