O regresso de Madonna a Lisboa está marcado para este domingo, dia 12 de janeiro. A artista norte-americana vai subir ao palco do Coliseu dos Recreios para oito espetáculos - 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro. Os concertos estão praticamente esgotados, estando apenas disponíveis algumas entradas para os dias 12, 14, 16 e 23 - os preços dos bilhetes ainda disponíveis variam entre os 100 e os 300 euros.

No arranque da digressão, as promotoras dos concertos nos Estados Unidos enviaram aos fãs alguns avisos. De acordo com um e-mail da Ticketmaster, os espectadores não podem usar smartphones durante os espetáculos.

O mesmo irá acontecer nos espetáculos em Lisboa. No site do Coliseu dos Recreios, a promotora publicou um aviso. "Por favor note, este evento será uma experiência sem telefones. O uso de telemóveis, smart watches e acessórios, câmaras ou outros aparelhos de gravação, não será permitido durante o espetáculo", frisa.

"Após a validação do seu bilhete, todos os telefones e smart watches ficarão guardados em estojos Yondr que serão abertos após o espetáculo. Os telefones permanecem sempre em posse dos espectadores e se necessitar, poderá ter acesso ao uso do mesmo durante o espetáculo nas áreas de utilização de telemóvel designadas para o efeito dentro da sala de espetáculo. Todos os telemóveis serão recolocados dentro dos estojos antes de retornar à sala", pode ler-se na página.