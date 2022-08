Os dois músicos brasileiros formaram um duo em 2019, ano em que saiu o seu álbum "Chão de Flutuar". Do seu repertório constam compositores como Joyce Moreno, Luiz Gonzaga, Djavan, Hermeto Pascoal e Tania Maria.

“Yatra-Tá”é o título do mais recente álbum, que o duo apresentou no ano passado, no Festival de Jazz de Vale do Capão, na Chapada Diamantina, no Estado brasileiro da Baía.

O termo "Yatra", em sânscrito, significa "jornada de transformação".