Depois de esgotar diversas vezes a sala principal do Coliseu do Porto, no próximo sábado, 12 de outubro, às 10h00, Luís de Matos convida um grupo restrito de 200 curiosos para o workshop "A Ciência e o Impossível".

"Um momento raro onde o mágico português mais premiado de sempre vai revelar, no Salão Ático do Coliseu, como alguns princípios científicos se entrelaçam com a magia para criarem ilusões surpreendentes", explica o comunicado.

Há ciência na magia? Quais os segredos escondidos nas ilusões dos maiores mágicos do mundo? Na "aula" de 90 minutos, com distribuição de materiais que permitem aprender e realizar ilusões de base científica, Luís de Matos vai explorar e exemplificar "as ligações entre a magia e o conhecimento, do passado aos dias de hoje, revelando como a ciência contribui para a eficácia do que, aos olhos do público, parece ser impossível de acontecer".

Os bilhetes custam 25 euros e já se encontram à venda.