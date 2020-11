Neste álbum, as composições de JP Coimbra combinam a plasticidade de espaços públicos da cidade do Porto com as suas características acústicas.

"Vibra" é apresentado no próximo dia 22, na Casa da Música, no Porto. O 'foyer' da Casa da Música foi um dos espaços públicos de captação, a par da Estação de Metropolitano do Marquês, da Capela de Serralves e da galeria subterrânea do Rio de Vila, situado entre S. Bento e a Praça da Ribeira. A captação de som nestes espaços foi de João Brandão, também responsável pelas misturas do disco.

Além de João Pedro Coimbra, no piano, nos arranjos e na eletrónica, participam, como músicos convidados, um quarteto de cordas da Orquestra da Casa da Música do Porto e um grupo coral, sob a direção do maestro Bruno Martins.

A edição deste álbum conta com os apoios da Direção Geral das Artes e do Criatório, da Câmara do Porto.