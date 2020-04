À Lusa o músico justificou esta regularidade com a vontade de "deixar legado", escolhendo "obras ou compositores menos conhecidos", no desejo da sua divulgação. "Quem não grava, não existe", desabafou.

Referindo-se ao novo trabalho, reconheceu ter sido "um desafio, por serem obras difíceis e muito contrastantes", indo desde a escola barroca à romântica.

Uma característica que mantem desde o início, com "Debut" (2008), que reuniu a Sonata para Violino e Piano de Cesar Frank e a última Sonata de Edvard Grieg.

Paralelamente, Bruno Monteiro mantém uma atividade concertística, apresentando-se em recital, como solista com orquestra e em música de câmara.

À Lusa disse que a atual pandemia "adiou várias apresentações em palcos europeus" e uma gravação, em maio próximo, em Praga.

O violinista português já tocou, entre outras salas, na Musikverein, em Viena, no Kennedy Center, em Washington, no Carnegie Hall, em Nova Iorque, e no Felicja Blumental International Music Festival, em Telavive.

O pianista João Paulo Santos entrelaça os últimos 43 anos da sua carreira com a atividade do Teatro Nacional de São Carlos, onde principiou como ‘correpetidor’ (1976), tendo sido maestro titular do Coro (1990-2004), desempenhando, atualmente, as funções de diretor de Estudos Musicais e de diretor Musical de Cena.

Na direção musical estreou-se em 1990, com a ópera "The Bear", de William Walton, encenada por Luís Miguel Cintra, para a RTP.

Em 2000 foi distinguido com o Prémio Acarte, do antigo Serviço de Animação, Criação Artística e Educação pela Arte da Fundação Calouste Gulbenkian.

Como pianista apresenta-se a solo, em grupos de câmara ou em duo, nomeadamente, com a violoncelista Irene Lima e o violinista Bruno Monteiro, e tem acompanhado quase todos os cantores líricos portugueses.