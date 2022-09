A primeira atuação do violinista, também destacado regente, um dos mais premiados e elogiados, pela crítica especializada, na atualidade, está agendada para o Teatro-Cine de Torres Vedras, onde interpretará o Concerto para violino e orquestra, em Ré maior, op. 61, de Ludwig van Beethoven, acompanhado pela Madrid Soloists Chamber Orchestra, dirigida pelo compositor e maestro Nuno Côrte-Real.

O programa do concerto integra também a Sinfonia n.º 7, em Lá Maior, op. 92, do Mestre de Bona, que se sucederá à “Abertura Secondo Novecento”, de Nuno Côrte-Real.

Este concerto insere-se na programação da Temporada Darcos, que este ano se alarga a outras salas de Lisboa e Porto, destacando-se, nos dias 2 e 3 de outubro, respetivamente, a atuação de Shlomo Mintz na Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa e na Sala Suggia da Casa da Música do Porto.

Natural de Israel, Shlomo Mintz estudou com Isaac Stern e Dorothy DeLay, tornando-se num dos mais reputados violinistas da sua geração.

Vencedor dos prémios Diapason d’Or, Gramophone e Edison, assim como do Grand Prix du Disque de França, tem, entre as suas mais conhecidas gravações, as Sonatas e Partitas, de Johann Sebastian Bach, os concertos para violino de Mozart, Mendelssohn, Brahms, Bruch, Sibelius e Prokofiev, entre outros compositores, atravessando todo o repertório para violino, da expressão barroca de Vivaldi, à modernidade de Igor Stravinsky.

A sua gravação do Concerto para violino de Beethoven, com a Philharmonia Orchestra e o maestro Giuseppe Sinopoli, no final da década de 1980, foi uma das mais premiadas, na época, mantendo-se entre as primeiras escolhas nos principais guias de música clássica. O disco inclui igualmente os Romances n.ºs 1 e 2 para violino e orquestra, de Beethoven, então ainda pouco conhecidos do grande público.

“O virtuosismo e expressividade [de Shlomo Mintz] são características ideais para abordar uma obra de profunda transcendência, o Concerto para violino, op. 61, de Beethoven”, sustentou a organização numa nota à imprensa, em que considera a presença do violinista em Portugal como “um dos acontecimentos musicais de 2022”.

O Concerto para violino, op. 61, de Beethoven, foi escrito em escassas semanas, e estreado em 23 de dezembro de 1806, sem grande sucesso.

Numa época em que os concertos tinham como objetivo último exibir as habilidades técnicas do solista, com a orquestra em pano de fundo, “Beethoven escreveu um diálogo íntimo entre o violino e a orquestra, duas entidades musicais que se iluminam mutuamente, num discurso musical de grande lirismo”, pode ler-se na nota de apresentação.

Esta abordagem disruptiva repete-se na Sinfonia n.º 7, op. 92, “considerada por muitos como a melhor sinfonia de Beethoven”, referem os organizadores da Temporada Darcos sobre a obra escrita entre 1811 e 1812, na cidade termal de Teplitz, dedicada ao conde Moritz von Fries.

A peça estreou-se na Universidade de Viena (Áustria), a 8 de dezembro de 1813, dirigida pelo próprio compositor, apresentando “um novo paradigma musical, alterando, para sempre, o curso da História da Música Ocidental”.

“A subversão da ideia de melodia, sem o irresistível apelo galante do formalismo clássico, com motivos musicais menos delineados, ao invés de elemento temático, são catalisadores de liberdade criativa, assim como o timbre, densidade e intensidade, apresentados como parte integrante da própria estrutura, e não meros acessórios decorativos”, refere a organização da Temporada Darcos, sobre esta obra do compositor, que antecede, em mais de uma década, a Sinfonia n.º 9, "Coral", que termina com o conhecido "Hino à Alegria", concluída em 1824.

Sobre a "Abertura Secundo Novecento", op. 25 (2005), de Nuno Côrte-Real, destaca a organização do concerto que se trata de uma peça que “contraria os cânones formais das convenções musicais impostas pelo 'mainstream' da segunda metade do século XX, apresentando o pluralismo e diversidade dos múltiplos estilos musicais deste período".

Os três concertos da Temporada Darcos, com o violinista Shlomo Mintz por protagonista, têm início às 21h30 e os bilhetes já se encontram à venda, adiantou a organização.