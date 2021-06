As duas jovens violinistas foram escolhidas pela direção artística da JOP, que foi convidada para participar neste encontro pela Fundação Dudamel.

"Esta iniciativa reúne estudantes das Américas, de Espanha e Portugal para trabalharem lado a lado na Orquesta del Encuentro", esclarece o comunicado da JOP enviado à agência Lusa.

"O maestro Gustavo Dudamel e um corpo docente de músicos das principais orquestras mundiais conduzirão uma série de ensaios, 'workshops', 'masterclasses' e palestras, que proporcionarão aos jovens artistas um treino fundamental, antes da partida para uma digressão de concertos comunitários por todo o território espanhol", lê-se no comunicado.

"Ao longo deste projeto, os músicos estarão juntos para tocar ao mais alto nível, numa oportunidade única de aprender com o ilustre maestro venezuelano Gustavo Dudamel, um dos maiores e mais irreverentes nomes da música clássica a nível mundial", realça a JOP.

A Orquestra Del Encuentro tem agendadas atuações no Auditório Príncipe Filipe, em Oviedo, no dia 25 de junho, dois dias depois, no Auditório Adán Martín, em Santa Cruz de Tenerife, na ilha de Tenerife, no arquipélago das Canária e, no dia seguinte, na ilha vizinha, a Grã-Canária, no Auditório Alfredo Kraus, em Las Palmas de Grã-Canária.

A JOP tem efetuado diversos intercâmbios de músicos com orquestras congéneres, da Áustria, Espanha, Eslováquia, França, Itália, Irlanda, Roménia e Finlândia, e faz parte, desde 2013, da Federação Europeia de Jovens Orquestras Nacionais.

A Jovem Orquestra Portuguesa é um projeto da Orquestra de Câmara Portuguesa (OCP), iniciado em 2010. A JOP destina-se a músicos entre os 14 e os 24 anos, que trabalham com Carneiro, músicos da OCP e ensaiadores convidados, nacionais e estrangeiros.

Em agosto, no dia 3, a JOP, sob a direção do maestro Pedro Carneiro, estreia, mundialmente, em Berlim, a peça do compositor João Carlos Pinto "Toys Are Us" (2021).

A obra resulta de uma encomenda da JOP e tem antestreia prevista para Lisboa, no Centro Cultural de Belém, no dia 23 de julho, às 19h00, num concerto intitulado "Exílio".