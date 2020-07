Um advogado de várias vítimas de Weinstein criticou o acordo proposto.

Douglas Wigdor - que tem entre as suas clientes Tarale Wulff, uma empregada de bar que afirmou no julgamento de Weinstein que foi violada no apartamento de Nova Iorque do ex-produtor em 2005 - descreveu o acordo como uma "completa traição".

Ele disse que, pelo acordo, Weinstein "não aceita responsabilidade pelas suas ações" e não pagará com o seu próprio dinheiro.

Wigdor também afirmou que a proposta impede as vítimas que não desejam aceitar o acordo de procurar outras vias de compensação e que, portanto, vai contestar o mesmo no tribunal.

A declaração da procuradora-geral não menciona um acordo de 25 milhões de dólares alcançado com dezenas de mulheres em dezembro.

Harvey Weinstein foi declarado culpado em fevereiro por ato sexual criminoso e violação, num veredicto chave para o movimento #MeToo.

A sentença anunciada no mês a seguir representou a queda definitiva do produtor de cinema de 68 anos, que foi acusado de comportamento sexual agressivo por quase 90 mulheres, incluindo as atrizes Angelina Jolie e Salma Hayek.