O cantor atuava com regularidade em Portugal, tendo, por exemplo, aberto, em 2017, o 34.º Festival de Teatro de Almada e tocado, nesse mesmo ano, no Festival de Músicas do Mundo de Sines.

O seu último álbum, "Classics of my Soul" (2010) apresentou-o, em 2013, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com a Orquestra Gulbenkian, num concerto que descreveu como um "encontro da música ocidental erudita com a música contemporânea de África".

Este trabalho discográfico, gravado com a Orquestra Sinfónica de Londres, sob a direção do maestro Nick Ingman, foi apontado como um dos álbuns do ano na categoria de world music pelo jornal francês Libération.

Sobre a sua música, muitas vezes definida como um misto de afro-pop, fado, soul e influências brasileiras, Waldemar Bastos explicou que ela tem a ver com as músicas todas que ouviu.

"Porque nós, se falarmos historicamente, enquanto colonizados, ouvíamos de tudo - eu ouvia Amália Rodrigues. A minha música tem um bocado de tudo, porque tudo de bom das culturas, eu absorvo; o que é belo, eu absorvo naturalmente", disse numa entrevista à agência Lusa, em 2013.