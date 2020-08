A canção foi editada este mês e a sigla, em referência a uma vagina bem lubrificada, dá todas as pistas sobre o tema da letra. Alguns consideram-na um hino feminista. Outros ficaram chocados pela sua indulgência escandalosa em detalhes. Seja como for, "WAP" alcançou o topo dos rankings nos Estados Unidos e, em algumas semanas, chegou a várias playlists recomendadas - o single também faz furor no Tik Tok e Instagram.

"I don't cook, I don't clean/But let me tell you, how I got this ring" (Não cozinho, não limpo/Mas deixa-me contar-te, como consegui este anel"), canta a rapper Cardi B, num dos poucos versos que podem ser publicados sem problemas, antes de começar a detalhar as suas proezas sexuais.