Em comunicado, a Câmara do Porto refere que, antecipando o evento Womex, que se realiza em outubro, o Warm Up - inicialmente agendado entre 16 de julho a 22 de agosto e que foi adiado depois de parecer desfavorável por parte da Administração Regional de Saúde do Norte - dedica dois dias (hoje e sábado) às músicas do mundo e às suas novas tendências e influências.

O programa inclui quatro concertos, apresentados no Terreiro da Casa do Roseiral, nos Jardins do Palácio de Cristal, estando a abertura (19h00) a cargo dos Holy Nothing, seguindo-se às 21h00 Lina & Raül Refree.

No segundo dia, há concerto dos Magano e, a fechar, Luís Peixoto.